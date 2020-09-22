85 ألف طلب تصالح بالمنيا وتخصيص 210 مليونا لرصف الطرق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الآن، 85 ألفا و445 طلبا، موجهاً باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.

وجه المحافظ، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابة لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسيه بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا على تقديم التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.

استعرض المحافظ، تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالقطاعات الخدمية والتي من خلالها يتم تنفيذ أعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 مليون جنيه ضمن خطة 2020-2021، لتنفيذ أعمال رصف بطول 105 كيلو مترات للطرق الداخلية بالمدن والقرى بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني غير المستغلة لتنفيذ جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ أعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكداً ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.