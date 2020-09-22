85 ألف طلب تصالح بالمنيا وتخصيص 210 مليونا لرصف الطرق

85 ألف طلب تصالح بالمنيا وتخصيص 210 مليونا لرصف الطرق
دراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بـ "العزب"
كتب:
اسلام فهمي
11:37 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
مواطنين يقدمون طلبات تصالح
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة بلغت حتى الآن، 85 ألفا و445 طلبا، موجهاً باستمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، في استقبال وتلقي طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والعقيد أ.ح محمد الكردي المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، والأجهزة التنفيذية وعدد من الجهات المعنية.
وجه المحافظ، بدراسة إمكانية تخفيض أسعار المتر للتصالح في مخالفات البناء بالمناطق المتاخمة "العزب" والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، وذلك استجابة لطلبات الأهالي وضمن توجيهات القيادة السياسيه بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا على تقديم التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات.
استعرض المحافظ، تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة في توفير الاعتمادات المالية الخاصة بالقطاعات الخدمية والتي من خلالها يتم تنفيذ أعمال التنمية الشاملة والتي تعود بالنفع على المواطنين، حيث تم تخصيص 210 مليون جنيه ضمن خطة 2020-2021، لتنفيذ أعمال رصف بطول 105 كيلو مترات للطرق الداخلية بالمدن والقرى بجميع مراكز المحافظة.
من جانبه أوضح دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أنه سيتم رفع كفاءة وتطوير مدرسة التمريض الداخلية بمستشفى ملوي، بالإضافة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد لمستشفى رمد المنيا وسمالوط، وذلك ضمن خطة المحافظة للاستفادة من المباني غير المستغلة لتنفيذ جوانب التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة.
وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد في تنفيذ أعمال خطة العام المالي الحالي 2020 – 2021، مؤكداً ضرورة تلاشى العوائق التي تقف أمام تنفيذ اعمال التنمية لتحقيق المزيد من الأهداف المطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.