تجهيز وصيانة 34 مخر سيل وتطهير شبكات صرف الأمطار في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، والمديريات المعنية، ورؤساء الشركات والهيئات بمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لمواجهة مخاطر السيول قبل بداية فصل الشتاء القادم.

وشدد المحافظ، في كتاب دوري أصدره على المتابعة المستمرة للأماكن التي يتوقع حدوث أية ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة شبكات صرف الأمطار والصلاحية الفنية للسيارات والمعدات الخاصة لكسح وسحب المياه ومدى جاهزيتها، ودراسة إنشاء مجاري صناعية، ومخرات للسيول وخاصة في مناطق تكدس مياه الأمطار، وتنفيذ أعمال تطهير شبكات صرف الأمطار، ومجاري السيول، على أن يتم إعداد تقرير دوري يرسل لإدارة الأزمات بالديوان العام للمحافظة كل 15 يوما، يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

وأشار المحافظ، أنه تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخراً طبيعياً و22 صناعياً، ورفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

وقال المحافظ إن المحافظة كانت أولى المحافظات في إعداد تقرير مفصل حول الدروس المستفادة من السيول التي أصابتها شهر مارس الماضي، وكذلك احتياجات المحافظة لمواجهة أى سيول قادمة، حيث تم رفعه لرئيس مجلس الوزراء، والذي أوصى بتوفير احتياجات المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة، مؤكدا أن الهدف الأساسي للدولة هو الحفاظ على المصلحة العامة وسلامة أروح المواطنين والمنشآت العامة.

وكان محافظ المنيا قد عقد سلسلة اجتماعات، لمراجعة خطة المحافظة الشاملة استعداداً لموسم الشتاء القادم، أكد خلالها على تحديث قاعدة البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع المديريات والجهات بالمحافظة، من أماكن تواجد سيارات الإسعاف والتمركزات الخاصة بسيارات التموين والمياه وسيارات الكسح والإطفاء، ورفع تلك بيانات وأحداثيات (طول وعرض) لكافة الأماكن وإرسالها لغرفة عمليات المحافظة المركزية.