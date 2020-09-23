انطلاق الدورة الرسمية لتأهيل مساعدي قادة الوحدات بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إنطلاق الدورة الرسمية لتأهيل مساعدي قادة الوحدات الكشفية، وبدء الدورة الرسمية لدراسة المعلومات الأساسية (مرحلة الجوالات)، بجامعة القناة، في الفترة من الثلاثاء 22 إلى الخميس 24 سبتمبر.

وأكد رئيس الجامعة، أن أستئناف الأنشطة الطلابية يعد فرصة لكل طالب لممارسة الأنشطة التي تتناسب مع ميوله وتدعم مهاراته، مؤكدا أن نشاط الجوالة والخدمة العامة من الأنشطة التي تساعد علي بناء شخصية متكامله لطالب قادر علي الاعتماد على النفس.

وافتتح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدورتين، وبدأت مراسم الافتتاح برفع وتحية العلم يشارك في الدورتين 23 طالب و25 طالبة.

و أعرب شقيدف، عن سعادته باستئناف الأنشطة الطلابية متمنيا لهم التوفيق والنجاح الدائم، مطالبا بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، معلنا عن عام مليئ بالانشطة الطلابية المتنوعة.

وأوضح الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الدورة الرسمية لتأهيل مساعدي قادة الوحدات الكشفية، تقام بالتعاون بين إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعة قناة السويس، وجمعية الكشافة الجوية فرع الإسماعيلية،

وأشار إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء ممارسة الأنشطة لضمان سلامة الطلاب.

يذكر أن الدورة الرسمية لدراسة المعلومات الأساسية، (مرحلة الجوالات) تقام بالتعاون بين الإدارة العامة للجوالة والخدمة العامة بجامعة قناة السويس، وجمعية المرشدات المصرية فرع الإسماعيلية.

وحضر مراسم الافتتاح، الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر مدير عام الإدارة، وابتسام سليم مدير إدارة الجوالة والخدمة العام، ورئيس جمعية الكشافة الجوية سعيد خليفة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية تغريد جلال الدين، بمشاركة طلاب معسكر إعداد القادة الفوج الـ12.