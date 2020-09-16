جامعة قناة السويس تستقبل 1541 طلبًا للإلتحاق بالمدن الجامعية

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن الإدارة الطبية بالجامعة أستقبلت ١٥٤١ طلبًا للكشف الطبى من الطلاب الراغبين في السكن بالمدن الجامعية.

وأوضح الدكتور "محمد شقيدف" نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم استقبال ١١٩٨ طالبًا وطالبة مستجد من جميع الكليات بالإضافة الي ٣٤٣ طالبًا وطالبة من القدامي خلال أربعة أيام فقط، لافتًا إلى توقيع الكشف الطبي على الطلاب تمهيدًا لتسكينهم في المدن الجامعية قبل بداية العام الدراسي الجديد.