تدشين مبادرة الرئيس للاعتلال الكلوي بالبحر الأحمر لمواجهة كورونا

أعلنت صحة البحر الأحمر عن البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية ابتداء من يوم الجمعة وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

أوضح الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الامراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما.

بالإضافة إلى المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة والمسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية

وكشف مرعي في بيان له أن الخدمات المقدمة في المبادرة هي : الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية للمواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخدمات تتم من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الاسرة لجميع مدن المحافظة حيث يتم العمل علي فترتين من 9 صباحا وحتى 3 عصرا ومن 3 عصرا وحتى 9 مساء.

وشدد مرعي على جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.