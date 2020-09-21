الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" يحث موظفيه على تسليم رقم قياسي من السيارات

حث إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الأمريكية، الموظفين في رسالة بريد إلكتروني على صنع وبيع أكبر عدد ممكن من السيارات الكهربائية قبل 30 سبتمبر.

وحسب ما أعلنته "بلومبرج نيوز"، قال "ماسك" في رسالته الإلكترونية، يوم الأحد، في الولايات المتحدة، "لدينا فرصة تحقيق ربع قياسي لتسليم السيارات، لكن سيتعين علينا حشد الجهود لتحقيق ذلك، هذا هو أكبر عدد من المركبات في اليوم الذي كان علينا تسليمه على الإطلاق".

و تصنع Tesla الطرازات "S وX و3 وY"، في مصنعها للسيارات في فريمونت، كاليفورنيا، والطراز "3"، في مصنعها العملاق في شنغهاي.

ومن المقرر أن تعقد الشركة اجتماعها السنوي للمساهمين في 22 سبتمبر، وأول اجتماع لها يسمى "يوم البطارية" للمستثمرين.

اعتاد "ماسك"، 49 عامًا، على إرسال رسائل بريد إلكتروني للموظفين في نهاية ربع السنة، للحث على الإنتاجية وكذلك لإرسال إشارة إلى المستثمرين.

وقال "ماسك"، في رسالة البريد الإلكتروني التي حملت عنوان "جميع الأيدي على ظهر السفينة": "يرجى اعتبار تسليم السيارة أولوية قصوى". "من المهم أيضًا أن نحافظ على إنتاج المصنع بأعلى مستوى ممكن خلال الأيام العشرة المتبقية. هذا أمر حيوي لسوق كاليفورنيا ".

ومن جانبها أعلنت الشركة الأمريكة "تسلا" عن تسليمها رقماً قياسياً يبلغ 112 ألف سيارة في الربع الأخير من عام 2019 قبل أن يؤثر جائحة فيروس كورونا على إنفاق المستهلكين على سلع باهظة الثمن مثل السيارات.

تأمل الشركة في تسليم نصف مليون سيارة في عام 2020، حيث سلمت ما يقرب من 179 ألفًا خلال النصف الأول، بحسب ما ذكرت مدونة إلكتريك عن الاتصالات الداخلية في وقت سابق يوم الأحد.