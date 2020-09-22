رئيس وزراء بريطانيا: وصلنا إلى نقطة تحول خطيرة في إصابات كورونا

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنّ بلاده وصلت إلى نقطة تحول خطيرة بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وأضاف جونسون: "وإذا لم نتصرف الآن فقد نشهد تسجيل مئات الوفيات يوميا بالفيروس".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، الإبقاء على الجامعات والمدارس مفتوحة، مشيرا إلى أنّ بريطانيا لن تعود إلى الإغلاق الكامل.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الأول، إنّ بلاده وصلت إلى "نقطة حاسمة" في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، محذرًا من احتمال فرض إجراءات عزل عام للمرة الثانية، "إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية" لوقف انتشار المرض. وشهدت حالات العدوى بـ"كوفيد-19" تزايدًا حادًا إذ فاق عددها 4 آلاف حالة يوميًا في الأسابيع الماضية في بريطانيا.

وقال مات هانكوك لـ"سكاي نيوز": "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار. الخيار هو أنه إما أن يتبع الجميع القواعد، أو سنضطر لاتخاذ المزيد من الإجراءات".

وأشار هانكوك في وقت لاحق لهيئة الإذاعة البريطانية، إلى أنّ فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية "خيار مطروح"، قائلًا: "لا أستبعد الأمر.. لا أريده أن يحدث".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء بوريس جونسون وضع التفشي بأنّه "موجة ثانية"، بينما فرضت مناطق في أنحاء البلاد إجراءات وقيودًا أكثر صرامة لاحتواء انتشار المرض.

وأعلن جونسون، يوم السبت، فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (12900 دولار) لمن يخالفون في إنجلترا قواعد جديدة تلزمهم بالعزل الذاتي، إذا خالطوا مصابا بكوفيد-19.

وإضافة إلى تشديد قيود التجمعات في أنحاء البلاد، فرضت مدنا ومناطق في بريطانيا "إجراءات عزل محلية" تضع قيودًا إضافية أكثر صرامة، تتعلق بعدد ومكان اجتماع الأفراد.

ولدى سؤاله عن تصريحات أدلى بها رئيس بلدية لندن، صادق خان، يوم الجمعة، قال فيها إنّ احتمالات فرض قيود جديدة في العاصمة تتزايد، علّق هانكوك بالقول: "أجريت نقاشات مع رئيس بلدية لندن والفرق المعنية تجتمع اليوم لإجراء مناقشات إضافية عما قد يتطلبه الوضع"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".