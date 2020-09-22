هشام الحاج: "الشيوخ" سيكون له دور في استكمال بناء الدولة

أكد هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس ممثلًا في الغرفة التشريعية الثانية سيكون له الأثر الأكبر في استكمال بناء الدولة، وإثراء الحياة السياسية والبرلمانية بمصر.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة تشريعية جديدة تصب في المقام الأول في تحديد الملامح الأساسية للهوية المصرية، والتى تستهدف وضع مصر فى مصاف الدول الصناعية والإنتاجية.

وأشار "الحاج" فى تصريحات له، على هامش استخراج عضويته بالمجلس، إن ذلك لن يتأتى إلا بمراجعة كافة الاتفاقيات الدولية التجارية المبرمة خلال العقود الماضية، والعمل على الحفاظ على الثروات المصرية من المواد الخام المصرية، ودعم الصناعات التحويلية والتكميلية التي تقوم عليها الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للدولة المصرية أن تصبح مركزًا اقليميًا إنتاجيًا جديدًا في الشرق الأوسط.

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