علي مهران: مجلس الشيوخ سيساعد في تحقيق رؤية الرئيس الطموحة لمصر

أكد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط، أن أعضاء مجلس الشيوخ يتميزون بالتنوع في كل المجالات والتخصصات إضافة إلى وجود العديد من الخبرات السياسية.

وأكد أهمية دور المجلس كلاعب مهم في الحياة السياسية والنيابية وفي المرحلة المقبلة سيكون له دور محوري يتمثل في أصحاب الكفاءات والتخصص، خاصة في ظل وجود تحديات كبيرة خارجيا وداخليا.

وأضاف الدكتور علي مهران، خلال مراسم استخراج بطاقة عضوية مجلس الشيوخ أمام لجنة الاستقبال المشكلة برئاسة الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، أن مجلس النواب افتقد وجود مجلس له رؤية ونظرة أخرى عند مناقشة القوانين، حيث كان يواجه ضغط تشريعات، مشيرا إلى أن وجود مجلس الشيوخ سيساعد في مناقشة التشريعات وصياغتها بشكل أفضل.

وأشار إلى أن مجلس الشيوخ، سيساعد في تحقيق رؤية الرئيس الطموحة لمصر خلال الفترة المقبلة.

وواصلت لجنة استقبال أعضاء مجلس الشيوخ عملها في استقبال باقي النواب حيث استقبلت أمس ما يقرب من 150 نائبا، وتستقبل اليوم باقي النواب من أصل 200 عضو فازوا بالقائمة والفردي.