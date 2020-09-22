الجدول الزمني لانتخابات البرلمان في الخارج

تجرى انتخابات النواب للمصريين بالخارج، عبر البريد السريع لكل ناخب على حدة، وذلك على مرحلتين طبقًا للجدول الزمني للانتخابات، ووفقا للدوائر والمحافظات، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020.

المرحلة الأولى

* 14 محافظة هى "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة".

المرحلة الثانية

* 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

* المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سيتم طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية.

* تبدا الانتخابات يومي الاثنين والثلاثاء 19 و20 أكتوبر 2020 للجولة الأولى

* في حالات الإعادة ستكون خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20 نوفمبر.

* تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

* استقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر 2020 للجولة الأولى.

* تبدا الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر 2020.

* المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج ستبدأ في طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج لمقار البعثات الدبلوماسية.

* تبدا يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 2 و3 نوفمبر 2020 للجولة الأولى.

* تبدا الإعادة يومي الخميس والجمعة الموافقين 3 و4 ديسمبر 2020.

* تبدأ لجان الانتخاب في الخارج عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

* استقبال خطابات التصويت أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر 2020 للجولة الأولى.

* الإعادة أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.