بعد تحويله لمنظمة إقليمية.. تعرف على دور وأهداف منتدى غاز شرق المتوسط

وقعت الدول المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط، اليوم، على ميثاق المنتدى بما يؤسس المنتدى كمنظمة إقليمية دولية ومنصة، لحوار سياسي منظم حول الغاز الطبيعي.

وترصد السطور التالية، أبرز أهداف المنتدى، كما يلي:

- يهدف لتطوير سوق غاز إقليمي مستدام يمكنه إطلاق إمكانات موارد الغاز الكاملة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

-إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتنمية الموارد على الوجه الأمثل.

- يشارك في المنتدى 7 دول: مصر وقبرص واليونان وايطاليا وإسرائيل والأردن وفلسطين.

- تعظيم الاستفادة من اكتشافات واحتياطات الغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط.

- يهدف للتصدي لأي عدوان او مناوشات التي تتم بين آن وآخر بمياه البحر المتوسط.

- ترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية.

- يهدف لترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية وتحسين العلاقات التجارية.

- تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي.

- تعزيز التعاون بإيجاد حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي.

- مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها، وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة.

- ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله.