خالد النبوي ناعيا سمير بهزان: خسارة كبيرة لفن السينما

نعى الفنان خالد النبوي، مدير التصوير سمير بهزان، الذي غيّبه الموت اليوم.

ودوّن النبوي عبر حسابه على فيس بوك: "خبر محزن جدا، خسارة كبيرة لفن السينما، رحيل مدير التصوير الكبير والإنسان الرائع سمير بهزان".

وتابع: "إبداعك في باب الشمس وأرض الخوف وغيرها، علم أجيال ولسه أجيال هتتعلم، الله يرحمك".

نعى عدد كبير من نجوم الفن، المصور السينمائي سمير بهزان، الذي غيّبه الموت قبل قليل، والذي شارك في نحو 84 عملا فنيا.

السيناريست عبدالرحيم كمال، دوّن عبر حسابه على فيس بوك: "لسه مكلمني امبارح يعتذر إنه مردش على رسالة بعتهاله من يومين لأنه كان تعبان شوية، وإنه بقى زي الفل، الفنان الراقي الأستاذ سمير بهزان اللي اشتغلنا معاه في مسلسلي دهشة وونوس".

وأضاف: "كان نموذجا راقيا مكتملا، جمع بين الفن والخلق الكريم، إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير الأستاذ سمير بهزان"، متابعا: "صاحب التاريخ السينمائي الكبير والصورة المختلفة المعبرة التي تجمع بين الجمال والقصد الدرامي، رحمك الله رحمة واسعة يا صديقي العزيز".

وعمل سمير بهزان مدير تصوير لعدد من الأعمال الفنية المهمة، آخرها مسلسل "ليه لأ" مع الفنانة أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقي، ودارت أحداث المسلسل بعدما قررت "عليا" الشخصية التي قدمتها أمينة خليل الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا آخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.