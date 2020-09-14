خالد النبوي يحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته بصورة تجمعهما

أحيا الفنان خالد النبوي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدته.

ونشر "النبوي"، صوره تجمعه بوالدته وعلق قائلا: "أمي حبيبتي سنتين على الرحيل وأنتي لسه النور اللي بينور الطريق..كل يوم ابعتلك السلام وادعيلك بالرحمة الواسعة من ربنا بقدر ما علمتي وعملتي وأعطيتي دون انتظار أي مقابل.. وحشتيني"

"النبوي"، قدم مؤخرا افتتاح كأس العالم لليد، وعلق على مشاركته قائلا: "فرحان جدا إن بطولة كأس العالم لليد هتبقى على أرض مصر وبحلم إننا نكسب البطولة فى 2021.. مبسوط إني كنت جزء من الاحتفال بسحب القرعة وتحية لكل القائمين على هذا الاحتفال الكبير".