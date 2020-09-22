نائب بـ"الشيوخ" يطالب بجدول زمني للانتهاء من مشروعات المرافق بفاقوس

أكد النائب أحمد صلاح الطاروطي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تطوير بعض المرافق بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، ووضع جدول زمني لإنهاء مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق بالمركز.

وقال "الطاروطي"، إن مدينة فاقوس واحدة من أكبر المناطق المأهولة بالسكان في محافظة الشرقية، حيث يزيد عدد السكان بها عن مليون مواطن، ورغم الانتهاء من عدد كبير من المشاريع، إلا أن بعض المناطق لم يتم استكمال مشروعات الصرف والمياه بها، كما يوجد عدد من الطرق التي تتطلب الرصف.

وأكد النائب أهمية إدراج باقي القرى والتوابع التى لم تتضمنها خطة الصرف، ضمن في الخطة العاجلة القادمة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ملف مياه الشرب، لا يقل أهمية عن الصرف الصحي، مشددًا على ضروة تقوية وتدعيم خطوط المياه.