11 معلومة عن ماكينات صراف التذاكر الآلية بمترو الأنفاق

تبدأ الهيئة القومية للأنفاق، خلال الفترة المقبلة، تعميم وتركيب ماكينات استخراج التذاكر آليا (T.V.M) بمحطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى، وذلك بعد نجاحها بالخط الثالث للمترو، للعمل على إراحة الركاب، وعدم وجود زحام داخل صالات المحطات.

وترصد "الوطن"، فى 11 معلومة معرفة كل التفاصيل عن ماكينات صرف التذاكر آليا.. وهى كالتالى:

1- تم تركيب 70 ماكينة بالخط الثالث للمترو.

2- الهدف من هذه الماكينات التسهيل على الركاب وتخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر المتواجدة في المحطات.

3 ـ هذه الماكينات لن تلغى وجود شبابيك حجز التذاكر بالمحطات.

4ـ ماكينات الصرف الآلي تعمل باستخدام العملة الورقية والمعدنية والبطاقات الائتمانية البنكية.

5ـ يمكن من خلال هذه الماكينات شراء تذاكر الرحلة الواحدة أو شحن الكارت الذكى المستخدم كمحفظة نقدية لاستقلال خطوط المترو.

6ـ الماكينات تغطى حاليا كافة محطات الخط الثالث من محطة نادي الشمس حتى محطة عدلى منصور.

7ـ سيتم تعميم ماكينات صرف التذاكر آليا على جميع محطات الخطين الأول والثانى ضمن خطة تحديث البنية التحتية لهما خلال الفترة المقبلة.

8ـ تم طرح مناقصة عالمية لشراء ماكينات تغطى باقى محطات المترو التي لم يتم تركيبها بها حتى الآن.

9- سيتم تركيب 120 ماكينة صراف آلي بجميع محطات الخطين الأول والثانى.

10ـ كل محطة سيكون بها أكثر من ماكينة آلية وفق حجم كثافتها.

11- يمكن للراكب شحن وتجديد الاشتراكات عبر هذه الماكينات.

وقال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تواصل عنملها الجاد من أجل تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، لمنع حدوث زحام على أرصفة المحطات.