مفاجأة.. تعيينات جديدة وفورية في هيئة مترو الأنفاق

أكّد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الوزارة تواصل عملها الجاد لتنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لتخفيف الزحام المروري بالقاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أنَّ الخط الثالث للمترو صمم على الطراز العالمي، قائلا: "مترو الأنفاق مش للبيع ومنقدرش نعمل حاجة زي كدة.. والشركة الفرنسية هتدير الخط الثالث بمقابل مادي".

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنَّ شركة "RATP" الفرنسية ستدير الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة لمدة 15 عامًا، وسيتمّ تعيين نحو 90% من العمالة المصرية بالخط الثالث، في المقابل سيجرى تعيين 10% فقط من العمالة الفرنسية، موضحًا أنَّ الشركة تدير العديد من مشروعات مترو الأنفاق على مستوى العالم، لافتًا إلى أنَّ الشركة ستتولى التشغيل والإدارة والصيانة، ولن تتدخل في تحديد سعر التذكرة.

وأوضح الوزير، أنَّ أعمال تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو تسير بشكل منتظم ومنضبط، مؤكّدًا أنَّها تمتد من محطة العتبة حتى الكيت كات بطول 5.2 كم، لافتًا إلى أنَّ المرحلة الثالثة مهمة للغاية حيث تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ الخط الثالث أهميته تنعكس في أنَّه يحقق الربط بين شرق القاهرة وغربها، موضحًا أنَّ تكلفة تنفيذ الخط الثالث للمترو بالكامل تبلغ نحو 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه، مؤكّدًا أنَّ عمارة الشربتلي لم ولن تتأثر بتنفيذ محطة صفاء حجازي بالزمالك في المستقبل.

ونوه وزير النقل، إلى أنَّ الوزارة تسعى إلى تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنَّ المترو والسكة الحديد ينفذان يوميًا جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة ارتداء الركاب للكمامات الطبية في أثناء استقلال القطارات.