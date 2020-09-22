مترو الأنفاق: الحركة منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على التشغيل

أكّد المهندس عصام منير نائب رئيس شركة مترو الأنفاق للإدارة والتشغيل، أنَّ حركة مسير القطارات تسير بصورة منتظمة ولا يوجد ما يعوق حركة التشغيل، مشيرًا إلى أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية، للحفاظ على مسير القطارات، موضحًا أنَّ هناك فرق صيانة موزعة على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، للعمل على إصلاحها سريعا.

وترصد "الوطن"، مواعيد قيام آخر رحلات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة وهي كالتالي:

أولا: الخط الأول للمترو "المرج الجديدة - حلوان"

1- قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5.15 صباحًا.

2- قيام أول قطار من محطة حلوان الساعة 5.15 صباحًا.

3- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 11.30 مساء.

4- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 11.20 مساءً.

ثانيًا: الخط الثاني للمترو "شبرا الخيمة - المنيب"

1- قيام أول قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 5.15 صباحًا.

2- قيام أول قطار من محطة المنيب الساعة 5.15 صباحًا.

3- قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 11.35 مساءً.

4- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 11.35 مساءً.

ثالثا: الخط الثالث للمترو "نادي الشمس - عدلي منصور"

1- قيام أول قطار من محطة نادي الشمس الساعة 5.15 صباحًا.

2- قيام أول قطار من محطة عدلى منصور الساعة 5.15 صباحًا.

3- قيام آخر قطار من محطة نادي الشمس الساعة 11.15 مساء.

4- قيام آخر قطار من محطة عدلى منصور الساعة 11.20 مساء.

وجرى إعداد جداول التشغيل الخاصة بمترو الأنفاق ليبدأ التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحًا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساءً، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام آخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءً ومن العتبة 23.45 مساءً.

وذكرت شركة مترو الأنفاق، أنَّ بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بمحطات الخطوط الثلاثة تمّ برمجتها بقبول التذاكر في الخروج والدخول لفترات توازي الوقت المتوقع أن تستغرقه رحلة الراكب، وذلك عقب تطبيق زيادة الأسعار الجديدة، والتى تم تطبيقها الشهر الماضي.