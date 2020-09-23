خالد قاسم: تمديد التصالح بيد "الوزراء" وآخر موعد الأربعاء المقبل

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن آخر موعد للمدة التى أقرها مجلس الوزراء لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، تنتهى بنهاية الشهر الجاري وتحديدا الأربعاء المقبل، أى بعد 8 أيام تقريبا.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن مسألة مد فترة قبول طلبات التصالح إلى الشهر المقبل من عدمه، لم يتحدد بعد، ولم يرد للوزارة أى جديد بهذا الشأن، وإصدار قرار المد من عدمه فى يد مجلس الوزراء.

تيسيرات للمواطنين

وأشار إلى ضرورة إسراع المواطنين لتقديم طلبات التصالح خلال الأسبوع المتبقى، حيث توجد حزمة من التيسيرات والاجراءات التى أقرتها الحكومة مع المحافظات لإزالة أى عقبات، وتقديم العديد من الميزات لكل الراغبين فى التصالح لتقنين أوضاعهم.

وأكد قاسم، أنه تم مد ساعات العمل داخل المراكز التكنولوجية لاستقبال كل الطلبات، والحد من أى زحام، وفتح منافذ فى عدد من المدارس لتلقى الطلبات، وزيادة عدد الموظفين فى لجان التصالح، فضلا عن مطالبة المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعى، ومراجعة قيم التصالح، وبالتالى كل المحافظات عدلت أسعار التصالح، وأعلنت تخفيضات، وأمام المحافظين كل الصلاحيات لمراجعة قيم التصالح لدعم المواطنين.

وأشار إلى أن من ضمن الاجراءات، تخفيض سعر المتر السكنى بالقرى لـ50 جنيه، لتشجيع المواطنين على التصالح.

سداد جدية التصالح شرط قبول الطلب

وفى وقت سابق، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ هناك 185 ألف طلب تصالح تمّ تقديمها في المرحلة الأولى من قبل المواطنين ولم يسددوا حتى الآن قيمة جدية التصالح، داعيًا إياهم إلى سرعة سداد جدية التصالح قبل نهاية الشهر الجارى حتى يعتد بالطلب لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وفق القاون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020، مؤكّدًا أنَّ كل من تقدم بطلب تصالح، ولم يسدد قيمة جدية التصالح قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح 30 سبتمبر الجارى يعتبر طلبه لاغيا وتطبق عليه الإجراءات القانونية من غرامة وحبس وقطع مرافق وإزالة للعقار المخالف.

وأضاف "قاسم" لـ"الوطن"، أنَّه تمّ مخاطبة المحافظات لتأكّيد الأحياء والمراكز التكنولوجية لتنبيه وإنذار ومطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية ورسوم الفحص قبل نهاية الشهر الجاري حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح، ويتمّ تقنين وضعه وإلا يرفض الطلب تمامًا.

وأشار إلى وجود تقدم ملحوظ وإقبال من قبل المواطنين بمختلف المحافظات على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، خاصة أنَّه لم يتبق سوى 8 أيام على المدة التي أقرّها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتقديم طلبات التصالح، لافتا إلى أنَّ القاهرة هي الأعلى في متحصلات التصالح، تليها الإسكندرية والقليوبية، أما أكثر المحافظات من حيث عدد طلبات التصالح فالمنوفية في الصدارة ثم البحيرة والقليوبية.

وتابع أنَّ المحافظات تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي من خفص أسعار قيمة التصالح تيسيرا على المواطنين وآخرها محافظة بورسعيد، حيث تم خفض 30% لقيمة سعر متر المباني في حي جنوب.