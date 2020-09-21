نائب محافظ القاهرة توجه بتوفير أماكن إضافية لتلقي طلبات التصالح

طالبت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء، بإزالة أى معوقات تعرقل انتظام تقديم المواطنين لطلبات التصالح، وذلك فى ضوء تنفيذ قرارات القيادة السياسية فى هذا الشأن، وتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

جيهان: على رؤساء الأحياء متابعة تقديم الطلبات

وشددت نائب المحافظ، على رؤساء وسكرتيرى الأحياء، التواجد المستمر بالمراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام سير عملية تقديم الطلبات بشكل منظم وميسر لتشجيع أكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.

وأكدت "عبدالمنعم"، على أهمية إيجاد أماكن إضافية لكل حى لاستقبال طلبات التصالح بالإضافة إلى المراكز التكنولوجية للتعامل مع زيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح بعد التسهيلات الأخيرة التى قدمتها الحكومة، وشددت على استمرار فتح المراكز التكنولوجية يوميا حتى الساعة السادسة مساء، بالإضافة إلى العمل يومى الجمعة والسبت.

إزالة فورية لأى مخالفة جديدة

وشددت نائب المحافظ على عدم السماح بأى مخالفات أو تجاوزات جديدة بأحياء المنطقة الجنوبية قائلة: "فى حال ظهور أى مخالفات جديدة سوف يتم الضرب بيد من حديد ضد المخالف وسوف تتم الإزالة الفورية للمخالفة طبقا لقرارات مجلس الوزراء".

عدم السماح بتقديم طلب تصالح دون كمامة

ودعت إلى ضرورة التيسير على المواطن وقبول طلب التصالح بما يتوفر معه من مستندات لحين إعداد باقى المستندات خلال فترة شهرين، مؤكدة على جميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة الجنوبية بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات لكل من المواطن والموظف وعدم السماح لأى مواطن بالدخول دون ارتداء الكمامات والاهتمام بعمل مظلات وزيادة عدد المقاعد والمراوح للتخفيف على المواطنين، مع زيادة عدد الموظفين الذين يتلقون طلبات التصالح من المواطنين كما تم بأحياء البساتين ودار السلام.

وفى وقت سابق، أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن من يتخلف عن التصالح، يتعرض لعقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، داعيا إيا المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية، ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وأشار "شعراوي" إلى قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية، بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء، للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقديم الطلبات، والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم، لتقنين أوضاع تلك المخالفات، وعدم التعرض لخطورة الإزالة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن كل المحافظات تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية، التي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية.

ولفت إلى أن أي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة، بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، في عملية التقييم لأسعار التصالح.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك عددًا من المحافظات نسقت مع مديريات التربية والتعليم، لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها، للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية، التي تشهد إقبالاً كبيرا على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزا تكنولوجيا تم تخصيصها بالمحافظات، لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.