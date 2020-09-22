باقٍ 8 أيام.. المنوفية الأعلى في طلبات التصالح والقاهرة "دفعت أكتر"

باق من الزمن 8 أيام على انتهاء المدة التي أقرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء، من جانبها ناشدت وزارة التنمية المحلية المواطنين بضرورة الإسراع لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء والاستفادة من التيسيرات التى أقرتها الحكومة للمواطنين لتشجيعهم على التصالح وتقنين أوضاعهم.

حبس وغرامة وقطع المرافق وإزالة العقار.. عقوبة من تخلف عن التصالح

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ هناك 185 ألف طلب تصالح تمّ تقديمها في المرحلة الأولى من قبل المواطنين ولم يسددوا حتى الآن قيمة جدية التصالح، داعيًا إياهم إلى سرعة سداد جدية التصالح قبل نهاية الشهر الجارى حتى يعتد بالطلب لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون وفق القاون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بقرار رقم 1 لسنة 2020، مؤكّدًا أنَّ كل من تقدم بطلب تصالح، ولم يسدد قيمة جدية التصالح قبل انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح 30 سبتمبر الجارى يعتبر طلبه لاغيا وتطبق عليه الإجراءات القانونية من غرامة وحبس وقطع مرافق وإزالة للعقار المخالف.

رفض طلب من لم يسدد قيمة الجدية

وأضاف "قاسم" لـ"الوطن"، أنَّه تمّ مخاطبة المحافظات لتأكّيد الأحياء والمراكز التكنولوجية لتنبيه وإنذار ومطالبة كل من تقدم بطلب تصالح بسداد قيمة الجدية ورسوم الفحص قبل نهاية الشهر الجاري حتى يستفيد من كل التيسيرات التي تقدمها الدولة بشأن التصالح، ويتمّ تقنين وضعه وإلا يرفض الطلب تمامًا.

القاهرة الأعلى في المتحصلات والمنوفية الأكثر بتقديم الطلبات

وأشار إلى وجود تقدم ملحوظ وإقبال من قبل المواطنين بمختلف المحافظات على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح، خاصة أنَّه لم يتبق سوى 8 أيام على المدة التي أقرّها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتقديم طلبات التصالح، لافتا إلى أنَّ القاهرة هي الأعلى في متحصلات التصالح، تليها الإسكندرية والقليوبية، أما أكثر المحافظات من حيث عدد طلبات التصالح فالمنوفية في الصدارة ثم البحيرة والقليوبية.

وتابع أنَّ المحافظات تواصل تنفيذ توجيهات الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي من خفص أسعار قيمة التصالح تيسيرا على المواطنين وآخرها محافظة بورسعيد، حيث تم خفض 30% لقيمة سعر متر المباني في حي جنوب.

وفي وقت سابق، طالب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم، للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب عقوبات الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وشدد شعراوي، على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات جديدة بملف البناء بكافة المحافظات، كما تسعى لاستيداء حقوقها كاملة، وسيتمّ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط منظومة البناء بكل المحافظات وتقليل حجم العشوائيات والبناء المخالف.

وجدد وزير التنمية المحلية، مطالبته للقيادات المحلية بالمحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب، لمساعدة المواطنين في حل أي مشكلات تواجههم، وعدم المغادرة من المكاتب حال وجود مواطنين يرغبون في تقديم طلبات التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لسرعة الانتهاء من هذا الملف المهم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.