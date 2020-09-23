حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ممّا يزيد من القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يساعدك اليوم أن تبرز مواهبك وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يجعلانك تتألق اليوم جاذبيةً وسحرا وتعتني جيدا بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.