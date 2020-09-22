حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بكونه راقيا في أسلوب حديثه، ويمتلك أسلوب المناورة في النقاش، ويخلط بين الصداقة والحب في كثير من الأحيان، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق نحو آفاق جديدة وقد تحقق نجاحا باهرا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك اليوم بالسحر والجاذبية وتنجح في التواصل والاقتراب ممن تحب وتشعر بإعجاب الطرف الآخر بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.