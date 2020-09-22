تفاصيل لقاء نقيب المحامين والمالية والعدل لبحث القيمة المضافة

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إنه على مدار شهر لم ينقطع ابدا عن السعي فيما يتصل بضريبة القيمة المضافة فالعمل شئ والاستعراض شئ، نتيجة لجهود مضنية، متابعا: "التقيت اليوم في التاسعة صباحا، مع وزير المالية ووفد مصغر من مصلحة الضرائب للتحاور والتناقش حول الضريبة، والتشريع مهمة مجلس النواب، والتعامل محكوم مع البروتوكول.

وأضاف في بث مباشر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انني فيما يتعلق بالقانون قد خاطب رئيس الوزراء ومجلس النواب بخطابين متطابقين، عرضت فيه انه تم إعفاء الطبيب على اعتبار انه تعامل معه مرضى في حالة ضرورة، وذكرت كل منهما أن هذه حالة الضرورة تنطبق على عملاء المحامين، ما بين معرض في حياته او المطالبة بحق ضائع او مضيع او رفع مظلمة وان الحكمة التي اقتضت اعفاء الأطباء تقتضي رفعها عن العملاء المتعاملين مع المحامين وليس المحامين، ولكن يظن انها على المحامي".

عطية: تقديم الاقرارات الضريبية مرة واحدة في العام

وتابع:" وعلى المحامي وهو يتعامل مع متهم او مظلوم ان يطلب منه في أزمته مالا لاعطائه للدوله، اعلم ان مجلس النواب قد رفعت جلساته، وقد تلقيت من رئيس الوزراء خطاب موجه إلى وزير المالية أن يستبعد المحامون من تلك ال للنظر والتكرم بالتنيية والدراسة باعتباره هام وعاجل وهو تعامل متحضر".

وأكد أن التعامل بالتحريض والوقفات ليس له جدوى، ولا يمكن أن نقوم بلي ذراع الدولة ونحن نملك الحجة، وهذا شق جاري على قدم وساق الدولة لا تؤخذ بالذراع، مشيرا إلى أنه منذ انتخابه ومتواجد في النقابة من التاسعة صباحا للنهوض بالمهنة.

واستطرد:"أدرت حوارا مع وزير المالية حول البروتوكول وما ينبغي ان يتم او لا وما يمكن التوافق عليه، وكان قد اطلع علي ألا يطالب المحامي بأن يتقدم بإقرار شهري وان يتقدم بأربعة اقرارات في السنة، ولكن اتفقنا على بشارة وما التزم به وزير المالية ان الضريية المستقطعه ستكون قطعية، وسيجري وضع هذا سواء في تعديل البروتوكول او آخر جديد، وأنه فيما يتصل بالاقرار ان المحامي ان يجمع الاقرارات في اقرار واحد في السنة.

ووجه كلمة للمحامين قائلا: "لا تسمعوا للغوغائية واذا كانت الحدوته ان رجائي عطية يمشي هامشي، أنا جيت برغبتكم، وعملت بالمحاماة 60 عاما فأنا مع الله فمن يملك الحجة لا يتبع السباب أزمتنا الحقيقية في غياب الرجوله، وأن يقول هذا عيب" .

وعن لقائه بمساعد وزير العدل، قال: "خرجت من مجلس الوزراء لالتقي بالمستشار طارق جابر مساعد وزير العدل للاتصالات والترتيبات الالكترونية، تستهدف ميكنة رفع الدعوى وتخفيف الجهد على المحامي الذي يستطيع من مكتبه أن يفتح الشاشة ويقيم دعوى، شئ رائع، كما اتفقنا تفعيل عمل مصلحة البريد والرقابة وهذا يدينا أمل في بكرة، هناك أشياء تفرح وكنت مسرور الخاطر ونما إلي الأمل ان بكرة أفضل من اليوم وأمس".