الإداري يقضي بوقف تنفيذ تشكيل هيئة مكتب "المحامين"

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.

وذكرت الدعوى أنّ قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أنّ التشكيل يخالف القانون؛ نظراً لتضارب القرارات وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.

وفى وقت سابق، أصدَر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا صباح اليوم، بتعيين المستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض، مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان -القسم الأول، لتصبح أول سيدة تتولى منصب مدير نيابة بمحافظة أسوان.

والمستشارة هبة محمود السيد محمد السيد عوض، حاصلة على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة أسيوط سنة 1996، حيث كانت أول سيدة تعين بالنيابة الإدارية من أبناء محافظة أسوان عام 1997.

وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات أسوان والأقصر ثم مكتب فني أسوان عام 2015، حيث تمّ ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة، واعتبارًا من اليوم مديرًا للنيابة الإدارية بأسوان القسم الأول.

وتمّ اختيار المستشارة لشغل هذه الوظيفة إعمالًا لمبدأ الاختيار وفق معيار الكفاءة والجدارة.