نقيب المحامين يأمر بتنفيذ 10 أحكام قضائية بشأن صرف المعاشات والزوال

أمر رجائي عطية، نقيب المحامين، بتنفيذ 5 أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، و5 أحكام أخرى، بشأن إلغاء قرارات الزوال المطعون عليها، وإعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك، والأحكام جميعها صادرة من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أمر بتنفيذ 4 أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، وحكمين بشأن إعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك.

ونظر رجائى عطية نقيب المحامين، خلال الأسبوع الماضي 21 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال، إذ نظر السبت الماضي 11 تظلما، وجاءت أرقامها كالآتي: 144/7، 151/7، 152/7، 153/7، 154/7، 158/7، 160/7، 164/8، 165/8، 173/8، 174/8، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

كما نظر نقيب المحامين، الخميس الماضي، 10 تظلمات من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي: 115/6 ، 116/6 ، 122/6 ، 123/6 ، 128/6 ، 132/6 ، 131/6 ، 135/6 ، 142/7 ، 143/7، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

وكان مجلس نقابة المحامين، عقد اجتماعا برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، الخميس الماضي، وقرر خلال اجتماعه تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.‏