أمين الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في أماكن النزاعات بسبب كورونا

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يجب تحقيق ذلك قبل حلول نهاية العام الذي يفصلنا عنه 100 يوم.

وأضاف غوتيريش، خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أذيعت على فضائية "إكسترا نيوز"، أن فيروس كورونا اكتسح العالم كله، وهناك شبكات اجتماعية ومنظمات حاولت الاستجابة لوقف إطلاق النار مثل الكاميرون، والفلبين، ولكن لم يكن هناك احترام كامل لهذه الدعوة في كافة أنحاء العالم، لأن هذه الحروب تمتد منذ عقود وسنوات.

وتابع، "رأينا في السودان بداية لحقبة جديدة، خاصة لمن يعيشون في دارفور، وكذلك الأمر في أفغانستان أيضًا"، لافتًا إلى ضرورة التركيز على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة قضايا المرأة والأطفال..

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القادة الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الإسرائيلين والفلسطينيين إلى التوصل لحل الدولتين.