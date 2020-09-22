4 أشياء ينتظرها طلاب الثانوية العامة بعد تنسيق المرحلة الثالثة

يترقب طلاب الثانوية العامة نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، والتي انطلقت أعمالها صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الحالي، إذ بلغ عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن نحو 186 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وتستعرض "الوطن" عددا من المراحل التي تنتظر طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2020 على النحو التالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية من هنـــــــــا.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لذلك.

- يظهر على الموقع الكلية أو المعهد الذي تم ترشيح الطالب له وفق مجموعه واستمارة رغباته.

- يطبع الطالب بطاقة الترشيح من الموقع ويستخدمها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد.

ويعلن الموقع الحد الأدنى للكليات والمعاهد عقب نهاية كل مرحلة حتى يمكن للطالب التأكّد من الحد الأدنى للرغبة التي تمّ الترشيح لها.

تسجيل تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

وينتظر طلاب الثانوية العامة أيضًا الإعلان عن موعد تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفذي الرغبات، من خلال الموقع الإلكتروني للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

وتجري الآن امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، المؤجل امتحانهم من الدور الأول وتعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول، وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين، ومن المنتظر أن تنتهي امتحانات الدور الثاني يوم 4 أكتوبر المقبل ليترقب بعدها الطلاب نتائجهم لتسجيل رغباتهم بالكليات المتاحة.

الكشف الطبي لطلاب المرحلة الثالثة

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح من الموقع ويستخدمها لتسليم المستندات الخاصة به بالكلية أو المعهد، وإجراء الكشف الطبي وفقًا للجداول المحددة التي تعلنها كل جامعة لطلاب كلياتها.