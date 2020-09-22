شعراوي يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار السيول والأمطار

وجه اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الإستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات واتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة أى طوارئ .

تطهير 4 مخرات بالقاهرة

وفى سياق متصل، تواصل محافظة القاهرة تطهير 4 مخرات للسيول علاوة على صيانة أكثر من 18 الف بالوعة تصريف مياة أمطار، كما تجرى محافظة المنيا مراجعة الخطة الشاملة لمواجهة مخاطر السيول قبل بداية فصل الشتاء وتجهيز وصيانة 34 مخر سيل وتطهير شبكات صرف الأمطار.

رفع درجة الاستعداد بالسويس

وفى السويس تم تكليف القيادات التنفيذية والجهات المعنية ورؤساء الأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء ، زالتشديد على أهمية مراجعة جاهزية المعدات والأفراد والجهات المعنية المشاركة في مواجهة الأزمة و تشكيل لجان للمرور على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول لمراجعة المعدات والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وصيانة مخرات السيول.

تطهير بيارات الصرف بالقليوبية

وفى القليوبية تم توجيه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لبيارات صرف الأمطار ومدي مطابقتها للمواصفات حيث تم تشكيل فرق ادارة الازمة ويتم عبر اعداد قاعدة البيانات من خلال متابعة سيارات الكسح واماكن تمركزها وطلمبات الشفط وأماكنها وكذلك المعدات والادوات اللازمة وسيارات الاسعاف وبالوعات الامطار وكذلك كيفية التدريب على التعامل مع الأزمات.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة التنمية المحلية استعدادها للتعامل مع ارتفاع منسوب مياه النيل في بعض المحافظات بتشكيل غرفة عمليات للمتابعة المستمرة مع المحافظات ووزارة الري لإدارة الأزمة والاستعداد كإجراء وقائي لأي فيضان محتمل يتسبب في غرق مناطق واسعة.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنَّ الوزارة تتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات أي تطورات تحدث على أرض الواقع، ويتمّ التعامل معها على الفور، مؤكّدًا أنَّه تمّ إطلاق تحذيرات من وزارة التنمية المحلية إلى المحافظات الموجودة على فرعي رشيد ودمياط، باتخاذ كل التدابير اللازمة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضح "قاسم" لـ"الوطن"، أنَّه تمّ توجيه المحافظين بأهمية دور الوحدات المحلية بمحافظات مثل دمياط وكفر الشيخ والبحيرة، بتوعية المواطنين بإخلاء المنازل الموجودة على طرح النهر وحظائر الماشية والمزارع السمكية وحصاد أى زراعات حان وقتها، لتفادي الأضرار التي تنجم عن غرق الأراضي حفاظًا على حياة الناس والثروة الحيوانية.

وأكّد "قاسم"، أنَّ وزارة التنمية المحلية تتواصل مع وزارة الري لمتابعة المستجدات، وإصدار تحذيرات للأهالي بإخلاء مؤقت للأماكن الموجودة على طرح النهر بتلك المحافظات، تجنبًا لأي ارتفاع لمنسوب المياه خلال الفترة الراهنة، داعيًا المواطنين إلى الإسراع بإخلاء تلك المناطق منعًا لتضررهم وحفاظاً على أرواحهم.