اكتشاف تليفون محمول في معدة مريض ببنها: "بلعه من 7 شهور"

كشفت أشعة تليفزيونية تم إجرائها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية، عن وجود تليفون محمول بمعدته بعد أن قام ببلعه منذ 7 أشهر.

وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب جامعة بنها، إنه تم استقبال المريض اليوم ويدعى "ح ر" 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود تليفون محمول بمعدته.

وأوضح "الجزار"، أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته، موضحا أنه بسؤاله عن سكوته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتابع الطبيب، أنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى، ويتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.

يذكر أن فريق عمل قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، شهد عدد من الحالات المماثلة، منها لأطفال بسبب انحشار قشرة لب أو كيس "كاتشب" في قصبته الهوائية أو ابتلاع "دبوس"، أو لحقت به إصابة خطيرة بسبب حادث ما.

ويقول الدكتور محمد الجزار أن مستشفى بنها الجامعي لم يتأخر لحظة في إنقاذ أي مريض، مناشداً أولياء الأمور أن ينتبهوا جيداً لأبنائهم، خاصة ممن هم في سن صغيرة، لأنه سهل جداً أن يبتلع الطفل أي شيء قد يؤدي إلى إصابته بالاختناق.