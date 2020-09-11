بنها الجامعي تنقذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة"

تمكن الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدرس جراحة القلب والصدر واستشاري استئصال أورام الصدر، من إنقاذ حياة طفلة ابتلعت "لمبة عربية لعبة أطفال".

وشارك في إجراء الجراحة الدكتورة نورا سنجاب، مدرس جراحة القلب والصدر بجامعة بنها والدكتورة هبة أبو الخير طبيب مقيم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، والدكتورة هبة حمدي مدرس مساعد التخدير بجامعة بنها، وطاقم التمريض محمد حجاج وإيمان وإسراء وغادة.

وناشد "الجزار"، أولياء الأمور بتوخي الحذر ومراقبة أطفالهم جيدا خاصة في هذه السن الحرجة، لأنهم معرضون لابتلاع أي شئ، ومن الممكن أن يشكل خطورة على حياتهم .