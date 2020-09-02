صور.. مستشفى بنها الجامعي ينقذ حياة طفلة سقطت من على الدراجة

نجح الفريق الطبي بمستشفيات بنها الجامعية في إنقاذ حياة طفلة تعرضت للوقوع من دراجتها على المقود الخاص بالدراجة، ما أصابها في منتصف رقبتها بجرح غائر.

استقبلت مستشفيات بنها الجامعية في الواحدة صباح اليوم حالة طارئة لطفلة 7 سنوات تعرضت للوقوع من دراجتها على المقود الذي أصابها في منتصف رقبتها تعاني من استرواح هوائي عنيف على الصدر والوجه أدى إلى انغلاق تام بالعينين وعدم القدرة على التنفس، ما يوحي بوجود اشتباه كسر داخلي بغضاريف القصبة الهوائية وخروج الهواء إلى الرقبة وحول القلب والرئتين.

جرى إدخالها قسم جراحة القلب والصدر وبعد عمل الأشعة المقطعية على الرأس والرقبة والصدر وتركيب أنبوبتين صدريتين مع أجهزة شفط تحت الماء للهواء المتجمع.

تم إدخالها للعمليات وتشكيل فريق طبي برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري استئصال أورام الصدر بطب بنها ومدرس جراحة القلب والصدر والمناظير تم عمل منظار شعب هوائية صلب لتأكيد التشخيص ورؤية وتحديد المكان المكسور بغضاريف الرئة تحت الأحبال الصوتية مباشرة بمساعدة أخصائي التخدير الدكتور محمد غريب مدرس مساعد التخدير بجامعة بنها.

وتم تكوين فريق عمل سريع من أطباء الجراحة العامة تخصص الرأس والرقبة والتجميل للمعاونة في إجراء الجراحة وهم الدكتور محمد حسين فهمي مدرس الجراحة العامة والتجميل بطب بنها والدكتور أحمد كامل مدرس مساعد الجراحة العامة والدكتور محمد خالد طبيب مقيم الجراحة العامة وتم عمل استكشاف للحنجرة والقصبة الهوائبة وخياطة الجزء المكسور وتركيب درنقة في الحيزوم الصدري خلف عظمة القص لتفريغ الهواء المتجمع حول القلب.

وأشار الدكتور محمد الجزار إلى أن تلك الحالة صعبة وخطيرة وفي وقت متأخر ولكن دائما جعلهم الله على أهبة الاستعداد لخدمة المرضي من كافة الأعمار، متمنيا أن يديم الله الستر على كل الأطفال من هذه الحوادث الطارئة والمفاجئة.