دفاع ابنة نهى العمروسي في قضية فيرومونت: "لم تدخل عنبر آداب القناطر"

نفى المحامي طارق العوضي، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول تواجد موكلته نازلي مصطفي كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، في سجن القناطر (عنبر الآداب).

وقال "العوضي" في بيان له: "إننا نؤكد أن هذه المعلومات كاذبة جملة وتفصيلا، وأن موكلتنا ليست في سجن القناطر أساسا، ونرجو من جميع المواقع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أكاذيب وشائعات مجهولة المصدر.

وأكد "العوضي" أنه يثق تماما في حيدة التحقيقات التي تقوم بها نيابة استئناف القاهرة ونزاهتها، وسعيها إلى الوقوف علي جميع الحقائق تحت قيادة المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

وكانت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفيرمونت"، أثارت جدلا وأمرت "النيابة العامة" بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نيل سيتي".

وأمرت "النيابة العامة" بعرض المتهمين على "الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية" بـ"مصلحة الطب الشرعي"؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت "النيابة العامة" هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى "الإدارة العامة للمساعدات الفنية" بـ"وزارة الداخلية" لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت "النيابة العامة" بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن "النيابة العامة" نتائجها بعد الانتهاء منها.