محكمة أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بحظر تطبيق "وي تشات" الصيني

أصدرت قاضية فيدرالية، اليوم الأحد، أمرا قضائيا بوقف مؤقت لأمر تنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر على تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني "وي تشات" في الولايات المتحدة، والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة.

وسيوقف الحكم، مؤقتا جهود ترامب لمنع تطبيق "وي تشات"، المملوك لشركة "تينسينت هولدينجز" الصينية، من إجراء تعاملات تجارية في الولايات المتحدة، حيث وصفه ترامب بأنه يمثل تهديدا للأمن القومي، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في نسختها الإلكترونية.

وتقول إدارة ترامب إن التطبيق يتيح للصين قناة لجمع البيانات عن الأمريكيين وفرض رقابة على الأخبار والمعلومات، والتي يشاركها أكثر من مليار مستخدم نشط شهريا على "وي تشات".وفي قرارها، قالت القاضية لوريل بيلر، قاضية المحكمة الفيدرالية في شمال كاليفورنيا، إنها اختارت الموافقة على الدعوى المرفوعة ضد الأمر التنفيذي لأن المدعين أثاروا أسئلة جدية حول ما إذا كان الأمر سيضر بالحقوق المنصوص عليها في الدستور بموجب التعديل الأول، وأن الأمر تسبب في مصاعب كبيرة للمدعين.وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأمريكية بإمكانها الآن الاستئناف أمام محكمة الدائرة التاسعة في مسعى لإلغاء أمر الوقف.

وكانت مجموعة أمريكية غير ربحية تعرف بـ"تحالف مستخدمي وي تشات" وتضم بين أمنائها العديد من المحامين الصينيين الأمريكيين البارزين، قد تقدمت بطلب إصدار أمر قضائي أولي في 27 أغسطس، وتقول المجموعة إنها لا علاقة لها بالشركة الصينية المالكة للتطبيق أو أي من الشركات التابعة لها.

ويدفع التحالف بأن سعي ترامب لحظر "وي تشات" ينتهك العديد من أحكام الدستور، منها الحق في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة والحماية القانونية المتساوية ضد التمييز التعسفي.

وجاءت تلك المعركة القانونية في أعقاب أمر تنفيذي مفاجئ وقعه ترامب في 6 أغسطس من شأنه حظر أي معاملات تجارية مع تطبيقي "وي تشات" و"تيك توك" الصينيين داخل الولايات المتحدة، وهددت الإدارة بفرض غرامات تصل إلى مليون دولار وعقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن لانتهاك الأمر.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، يوم الجمعة، إنها ستمنع كل من "وي تشات" و"تيك توك" من متاجر التطبيقات الأمريكية اعتبارا من يوم الأحد وستحظر معاملات معينة بين "وي تشات" والشركات الأمريكية.

لكن ترامب وافق أمس السبت على استثمار في "تيك توك" من قبل صانع البرمجيات الأمريكي "أوراكل" وقال إن ذلك سيحل مخاوفه المتعلقة بالأمن القومي، وعلى إثر ذلك قالت وزارة التجارة إنها ستؤجل عقوباتها على "تك توك" لمدة أسبوع واحد على الأقل.