س و ج.. معلومات عن الأمم المتحدة في الذكرى 75 على تأسيسها

تحتفل منظمة الأمم المتحدة هذه الأيام بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابًا كبيرًا يتفاقم بفعل أزمة صحية عالمية لم تمر بها البشرية منذ عشرات السنين، والمتمثلة فى جائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على تاريخ المنظمة وأدوارها:

*ما هي الأمم المتحدة؟

- منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريبًا.

*متى تأسست المنظمة؟

- تأسست منظمة الأمم المتحدة في 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تبعًا لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عُقد في العاصمة واشنطن.

ومن 1919 إلى 1945 وُجدت منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة، تدعى "عصبة الأمم"، إلا أنها فشلت في مهامها خصوصًا بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى إلغائها ونشوء "الأمم المتحدة" بعد انتصار الحلفاء.

*كيف يتم تمويل المنظمة؟

- يتم تمويل المنظمة من خلال المساهمات المقررة الطوعية من الدول الأعضاء فيها.

*ما أهداف المنظمة؟

- توجد مكاتب رئيسية تابعة للمنظمة في جنيف ونيروبي وفيينا، وتشمل أهدافها الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.

*كم عدد الدول الأعضاء؟

- عضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الأمم المتحدة وحكمها، ومنذ عام 2011 وبعد تقسيم السودان أصبح هناك 193 دولة كأعضاء في المنظمة.

*كم عدد أجهزة الأمم المتحدة؟

- نظام الأمم المتحدة يتكون من 6 أجهزة تسمى منظومة الأمم المتحدة، وهي الجمعية العامة، ومجلس الأمن، ومجلس الوصاية، والأمانة العامة، ومحكمة العدل الدولية، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إضافة إلى 19 وكالة متخصصة، منها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وصندوق النقد الدولي.

*كم عدد اللغات الرسمية بالمنظمة؟

- اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة هي العربية، والصينية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية.