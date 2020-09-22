21 مرشحا محتملا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات نواب البحر الأحمر

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أوراق اثنين من المرشحين هما أحمد محمد صلاح، عن الدائرة الجنوبية، وحسني أحمد علي عن الدائرة الوسطى، فيما لم يتقدم أحد للترشح من مرشحين الدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، ليصل إجمالي عدد المتقدمين حتى الآن إلى 21 مرشحا بدوائر البحر الأحمر الثلاث، بواقع ثمانية مرشحين بالدائرة الشمالية ومثلهم بالدائرة الوسطى وخمسة مرشحين بالدائرة الجنوبية.

وفسر المواطنون المهتمون بالعملية الانتخابية، عزوف المرشحين في الدائرة الشمالية، بسبب تربيطات القائمة والأحزاب، ما تسبب في تأخير تقدم المرشحين بأوراقهم للترشح ويأتي على رأسهم النواب الحاليون.

وكشف مسؤلوا صحة البحر الأحمر أنه حتى الآن لم تثبت أي نتائج إيجابية للمخدرات والمسكرات بين المتقدمين للترشح للدوائر الثلاث بالمحافظة.

وكشف اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، في تصريح صحفي اليوم، استعداد انتخابات مجلس النواب بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مؤكدا على عدم دعم أى مرشح بالمحافظة، موضحا إلى أن دور المحافظة هو إخراج الانتخابات بشكل متحضر وراق دون الانحياز إلى أى طرف على حساب طرف آخر.

و تقدم بأوراق الترشح عن الدائرة الشمالية، وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، حتى اليوم، "محمد محمد عبدالمقصود، وحداد عبد ربه إبراهيم وعاطف عبدالحميد توفيق، وحافظ محمد لطفي، وأمجد جمال محمود، وأميمة نوبي مصطفى، وسيد محمد بشير، ومحمد حسين".

وتقدم عن الدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم، "عبدالناصر عطية ومصطفى سطوحي ومحمد أبوالوفا، ومحمد يوسف وخالد محمود عبدالله محمد سباق، وحسني أحمد علي".

وتقدم عن الدائرة الجنوبية وتشمل حلايب وشلاتين، كل من "علي نور على وياسر شعبان يوسف ومصطفى كتشيب حامد الحسن، وعبدالعظيم عبادي، وإسماعيل الدكروني، وأحمد محمد صلاح".

كانت بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر عملها فى الساعة التاسعة صباح الخميس الماضي، في قبول أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر البحر الأحمر الثلاث، وذلك تحت إشراف المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر ورئيس لجنة تلقى الطلبات، ومتابعة سير العملية الانتخابية بالبحر الأحمر.

وتستمر اللجنة في تلقي طلبات المرشحين حتى السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

جدير بالذكر تضم محافظة البحر الأحمر ثلاث دوائر انتخابية هي الدائرة الشمالية وتشمل مدينتي رأس غارب والغردقة والدائرة الوسطى وتشمل القصير وسفاجا ومرسى علم والدائرة الجنوبية وتشمل مدينتي حلايب وشلاتين.