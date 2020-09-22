مفاجأة.. محمد أبو تريكة يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب في الخانكة

أعلن المحامي محمد أبو تريكة، نجل القيادي الوفدي شحتة أبو تريكة، خوضه انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل عن دائرة "الخانكة، الخصوص، العبور" في محافظة القليوبية.

وتقدم "أبو تريكة"، وهو نجل ابن عم نجم النادي الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب في محكمة بنها الابتدائية كمرشح مستقل وحصل على رمز "الغزال".

وعن سبب ترشحه، قال "أبو تريكة"، إنَّ "ترشحه لانتخابات مجلس النواب يعد بالنسبة له تجربة صعبة في العمل السياسي من منطلق ممارسة حقه الدستوري، متمنياً الفوز في العملية الانتخابية لتبني صوت الشباب تحت قبة البرلمان".

والمرشح نجل أحد قيادات تنظيم الجهاد الذي سبق أن خرج بعفو رئاسي في فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بناء على تدخل من نجم النادي الأهلي محمد أبو تريكة.

وفتحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، 17 سبتمبر ويستمر حتى 26 سبتمبر الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

3 مقاعد لدائرة الخصوص والخانكة والعبور في مجلس النواب

وتجرى الانتخابات بمحافظة القليوبية على 16 مقعداً للمرشحين الفردي، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها لها 3 مقاعد، والدائرة الثانية مركز طوخ، قسم قها ولها مقعدين، والدائرة الثالثة قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة ولها 3 مقاعد.

كما تم تخصيص 3 مقاعد للدائرة الرابعة مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية، والدائرة الخامسة أقسام الخصوص، الخانكة، العبور 3 مقاعد، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر مقعدين.