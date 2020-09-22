ابدئي مشروعك.. شروط الحصول على تمويل مشروعات تنمية المرأة من التضامن

توفر وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات المالية والمساعدات العينية للمواطنين، وذلك في إطار الاهتمام بالطبقات والفئات المهمشة، كما أنها تهتم بشكل كبير بالمرأة لمساعدتها على توفير احتياجاتها والأسرة من متطلبات الحياة، كما أنها تقدم لها مشروعات تنمية المرأة.

وتستفيد من مشروعات تنمية المرأة النساء والفتيات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهن بالدعم المادي والتدريب والتوجيه من خلال "التدريب على أنشطة ومهارات إنتاجية تدر دخلا يساعد في رفع المستوى الاقتصادي للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة، تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادي في مجالات الإنتاج المختلفة والتي تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية لحين التوسع بالمناطق العشوائية الحضرية، التوعية بمختلف القضايا التي يعاني منها المجتمع بشكل عام والمجتمع الريفي بشكل خاص مع التركيز على القضايا المستجدة التي تفرضها ظروف المجتمع".

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، إجراءات ومستندات الحصول على تمويل مشروعات تنمية المرأة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

شروط الحصول على تمويل مشروعات المرأة

- أن تكون المرأة أو الفتاة مقيمة بالمنطقة التي ينفذ بها المشروع أو بالمناطق المحيطة بها وتقدم الطلبات بالوحدة الاجتماعية.

- ألا تقل سن المرأة عن 18 عاما، وألا تزيد على 50 عاما.

- أن تكون ملمة بالقراءة والكتابة أو ملتحقة بأحد فصول محو الأمية.

- أن يكون لديها المكان المناسب الذي تتوافر فيه الشروط الأساسية لإقامة المشروع.

- أن تقدم ضماناً تقبله لجان البت فى المشروعات.

إجراءات الحصول على تمويل مشروعات تنمية المرأة

- تقوم المرأة الراغبة في الحصول على تمويل مشروعات تنمية المرأة​ بالتوجه لمقر الجمعية التابعة لها.

- ثم تقدم طلبا للحصول على تمويل مشروعات تنمية المرأة .

- ثم يتم بحث الحالة من قبل الجمعية​ لتحديد إمكانية حصولها على التمويل.