الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية.. أبرزها أبناء المرأة المعيلة

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً وزارياً حمل رقم 155 بتاريخ 21 سبتمبر، بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المداس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2020/ 2021.

وحظر وزير التعليم، تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن القرار أنَّ تكون قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي 300 جنيه، ومن الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي العام 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 3 أو 5 سنوات 200 جنيه.

واشتمل القرار على بيان بالرسوم المقررة بقوانين، ومنها 3 جنيهات للمرحلة الابتدائية وجنيهان للمرحلة الإعدادية و3 جنيهات للمرحلة الثانوية لصالح نقابة المهن التعليمية، وجنيه لكل من رياض الأطفال والمرحلتين الابتدائية والاعدادية وجنيهان للثانوية لصالح وزارة الشباب والرياضة، و4 جنيهات من المرحلة الثانوية كرسم إضافي عند التقدم لأول مرة لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، و12 جنيهاً لطلاب كل المراحل صالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، و5 جنيهات من كل المراحل لصندوق تكريم الشهداء.

واشتمل القرار على تحصيل المدارس الخاصة والدولية بأنواعها الرسوم المقررة بقوانين المذكورة سابقاً، ومقابل الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، الفئات التي تمّ إعفاؤها من المصاريف، وهي:

- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن.

- الطلاب يتامى الأب.

- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة.

- أبناء المكفوفين وذوي الإعاقة.

- أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا دون دخل ثابت.

- أبناء مصابي الثورة.

- طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء.

- طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي.

- الطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.