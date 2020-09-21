محافظ بني سويف يكرم 15 طالبة من متفوقات الثانوية باحتفالية "قومي المرأة"

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم، 15 طالبة من الأوائل والمتفوقات في الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المحافظة والتربية والتعليم، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي بالمحافظة، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من أعضاء المجلس وقيادات التربية والتعليم وسط إجراءات احترازية والتدابير الوقائية.

وفي كلمته تقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للطالبات على تفوقهن الدراسي ونبوغهن العلمي، الذي أهلهن لاعتلاء منصات التتويج والتكريم، وأصبحن مثار اعتزاز وفخر لأسرهن ومجتمعهن، معربا عن ثقته فيهن لاستكمال مسيرة النجاح والتفوق في المراحل العلمية والعلمية القادمة، وموجها الشكر لفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة على هذه اللفتة الطيبة وتكريم الفتيات المتفوقات، الذي يأتي في إطار الدعم والتشجيع لأمهات المستقبل، حيث ان التفوق الحقيقى ليس تحقيق النجاح والتميز فقط بل الاستمرار فيه والحفاظ عليه.

وأعربت مقررة فرع المجلس عن تقديرها للمحافظ، وحرصه على تكريم الطالبات المتفوقات، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لتعظيم دور وأنشطة الفرع الذي يحظى بالتشجيع والدعم بمختلف أشكاله من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، منوهة عن متابعته بشكل دوري لكافة الجهود التي ينفذها الفرع في خدمة المرأة السويفية في مختلف المجالات والقضايا، بجانب توجيهاته الدائمة بتذليل كافة العقبات التي قد تواجه جهود المجلس بالمحافظة، وحرصه على حشد كافة الجهود وتكاملها سواء التي ينفذها المجلس أو المجتمع المدني في مجالات شؤون المرأة ودعمها وتمكينها في مختلف النواحي.

من جانبها هنأت وكيلة الوزارة الطالبات المكرمات بتفوقهن والذي جاء في ظل ظروف إستثنائية غير مسبوقة هذا العام، نظرا لتداعيات فيروس كورونا وهو ما شكل أعباء إضافية على أولياء الأمور والطلاب بشكل عام، مطالبة إياهن بمواصلة التفوق في المرحلة الجامعية، لاسيما بعد التحاقهن بالكليات اللائي رغبن فيها من كليات الطب والهندسة والاقتصاد وغيرها، لتحقيق مستقبل أفضل وأن يكن عناصر داعمة لوطنهن مصر، معربة عن اعتزازها بأن يتصدر أبناء بني سويف اوائل الجمهورية في الثانوية العامة الأول على مستوى الجمهورية، مضيفة أن بني سويف دائما ما يكون لها تواجد وتمثيل قوي ومشرف في لوحة شرف أوائل الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية.

وفي ختام الاحتفال تم تكريم 15 طالبة بواقع 6 طالبات بشعبة العلمي علوم وهن: رحاب خالد سيد، ندى ممدوح عبد الرحمن، ياسمين معروف محمود، أميمة ميهوب محمد، إسراء محمد ياسين، مريم أحمد محمد، وطالبتين من شعبة العلمي للرياضيات هما : حبيبة الرحمن أشرف فتحي، أسماء أشرف ربيع، و7 طالبات من القسم الأدبي وهن : أمل محمد كامل، نوران صلاح الدين هاشم، أميرة ممدوح فتحي، عصماء عبد الله رزق، أبرار حسين علي، هدى محمد مرزوق، أروى محمد حمًاد.