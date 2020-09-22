البترول: منتدى شرق المتوسط فكرته مصرية.. ويدعم التحول إلى مركز إقليمي

علق حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، تحويل منتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص إلى منظمة دولية حكومية، قائلا إن فكرته مصرية، ومصر أول من وجهت لعمل المنتدى.

وأضاف "عبد العزيز"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن منتدى غاز شرق المتوسط يشبه منتدى الدول المصدرة للغاز، ولكن المنتدى يختص بدول البحر المتوسط، ليتم التنسيق بين الدول المشاركة والاستغلال الأمثل للبترول، واستغلال البنية التحتية في الدول.

وتابع أنه سيكون هناك تعاون بين دول المنتدى فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتكنولوجيا وغيرها من الأمور المختلفة، لافتا إلى أن المنتدى يفيد مصر كثيرا في ظل مشروع مصر لتكون مركزا إقليميا لتجارة الطاقة، حيث إن وجود هذا المنتدى يساهم في تنسيق السياسات بين الدول.

وشهدت القاهرة اليوم الثلاثاء توقيع الدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط على الميثاق الخاص بالمنتدى والذى بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية فى منطقة المتوسط تسهم فى تطوير التعاون فى مجال الغاز الطبيعى وتحقق استغلالاً امثل لموارده، حيث شارك فى مراسم التوقيع التى تمت من خلال لقاء افتراضى عبر تقنية الفيديوكونفرانس وزراء البترول والطاقة بالدول الأعضاء وهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وناتاشا باليديس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية وكوستيس هاتدزاكيس وزير البيئة والطاقة اليونانى ويوفال شتاينتيز وزير الطاقة الإسرائيلى واليساندرا تودى وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية وهالة الزواتى وزيرة الطاقة الأردنية، وكل من فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأمريكى وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبى وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا لدى القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة والسفير بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير عمر أبوعيش مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية الدولية والمستشارة شيرين الشهاوى مدير وحدة الطاقة بالخارجية.