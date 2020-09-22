عاجل.. الأمن يتحرى عن ظهور شخص ببدلة ضابط مع صاحبة الـ73 فيديو إباحيا

كشف مصدر مطلع أن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية تفحص صور شخص يرتدي ملابس أميرية لضابط برتبة نقيب ظهر فى صور مع سيدة كفر الشيخ صاحبة 73 فيديو إباحي بحسب حديث زوجها للنيابة العامة واتهامها بالزنا، لمعرفة هويته إن كان ضابطا بالفعل أم منتحل صفة.

وأوضح المصدر أنه سيتم فور التأكد من هويته استدعاءه واستجوابه بمعرفة جهات التحقيق المعنية وفى حالة إذا كان ضابط شرطة سيتم التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة مع مراعاة ما سوف تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة فى القضية ومدى تورطه مع المتهمة.

وأضاف المصدر أنه في حال كان الشخص الظاهر فى الصور مع المتهمة منتحل صفة ضابط، سيتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة ضمن تحقيقاتها التي تجريها فى القضية.

وفى وقت سابق، كشف محامي الزوج، أنه تم اكتشاف عدد كبير من الصور الجديدة محفوظة على "Gamil" خاص بها على هاتفها المحمول، من بينهم صور تظهر فيها الزوجة مع شخص يرتدي ملابس ضابط شرطة غير معلوم الاسم لديه، كانا يلتقيان أثناء نزولها إلى مصر في إجازة.

وظهر مرتدي ملابس الضابط في أكثر من صورة منهم مرتديًا بذلته الميري مع الزوجة، كما وُجدت صور أخرى للشخص ذاته مع فتاة مغربية الجنسية ضمن شبكة الدعارة التي تعمل بها الزوجة، والتقطتها الفتاة معه أثناء نزولها مصر برفقة الزوجة لإجراء عملية إجهاض والعودة مرة أخرى للإمارات.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة وفي آخر الإجراءات، استعجلت تقاير اللجنة الفنية المختصة بفحص الفيديوهات؛ للتأكد من أن الفيديوهات الجنسية تخص الزوجة "سمر" أم لا.

وكان الزوج كشف في محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة أنه تلقى أيضًا مقاطع صوتية بصوت زوجته، تعترف فيها بإقامتها علاقة غير شرعية مع الشاب، الذي يظهر معها في مقاطع الفيديو الإباحية، عندما كانت تعمل بالخارج.

وقال إنه في أواخر شهر رمضان الماضي، وعقب حصولها على إجازة، تلقى على هاتفه رسالة من رقم خارجي، بنفس الدولة التي تعمل بها، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، تحتوي على عبارات جنسية، إلى جانب 73 مقطع فيديو إباحيًا، تظهر فيه زوجته مع نفس الشخص، كما تلقى 135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع عدد من الأشخاص.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه تزوج من المشكو في حقها قبل 9 سنوات، في عام 2011، وأنجب منها طفلتين، ونظرًا لظروف المعيشة الصعبة، أقنعته بسفرها إلى إحدى الدول العربية للعمل في مصنع ملابس عام 2017، وكانت تقضي في الخارج فترة 5 شهور، ثم تحصل على إجازة لمدة شهرين.

وأوضح الزوج أنه في شهر نوفمبر 2019، تلقى على هاتفه عبر تطبيق "واتس آب" مجموعة من الصور تظهر فيها زوجته عارية، فقام بتحرير محضر برقم 12776 لسنة 2019 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتقدم ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، مشيرًا إلى أن زوجته أبلغته، في ذلك الوقت، بأن "الصور مفبركة" بعد سرقة هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.