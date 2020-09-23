حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يعشق الحرية، ولا يحب أن يتقيد بأي شيء، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

من السهل اليوم أن تحصل على مساندة زملاء أو رؤساء في العمل وقد تساعدك الأفلاك أن تكتشف حقيقة البعض.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. وجود القمر يساعدك اليوم على توطيد علاقتك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.