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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

الشمس تدعمك وتمنحك قدرة على التأثير والإقناع

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الوطن
12:01 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يكره برج العقرب التعامل مع الأشخاص المتشائمة أو السلبية، وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تدرس جيدا قراراتك وكيفية استثمار طاقاتك ومن المهم أن تخطط وتحدد أولوياتك وإمكانياتك المادية.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشتت.. الشمس تدعمك وتمنحك قدرة على التأثير والإقناع وتجد المدخل المناسب لكل شخص.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

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