دينا تكشف رد فعلها عند قطع الكهرباء أثناء رقصها في فرح: أتصرف بحكمة

ربما لا يتخيل معازيم أي فرح، أن ينقطع التيار الكهربائي عن المكان، وتحديدا أثناء أداء الراقصة لفقرتها الاستعراضية بمصاحبة فرقتها الموسيقية، لكن هذا ما حدث مع الراقصة دينا أكثر من مرة، في الأفراح التي تحييها مع الفرقة.

"بتفاجيء إن النور قطع عن المسرح والفرقة بتوقف مزيكا" هكذا روت دينا لـ"الوطن" ما تعرضت له في عدد من حفلات الزفاف، مضيفة أنها لا تقف موقف المتفرج أمام هذه الواقعة، ولكنها تحاول التصرف لعدم إفساد فرحة العروسين، بحسب قولها.

وأضافت: "بخلي الطبالين يشتغلوا، وأنا أكمل رقص عادي، لحد ما النور يرجع تاني، وبحاول أخلي الموضوع بسيط عشان الدنيا متتوترش في المكان".

وفي سياق مختلف، توقعت دينا اتخاذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بعودة إقامة الأفراح داخل القاعات المغلقة بالمنشأت السياحية والفندقية بدءاً من نوفمبر المقبل، وذلك بعد قرار الأخير باقتصار إقامة الأفراح علي الأماكن المفتوحة فقط في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووصفت دينا في تصريحاتها لـ"الوطن"، قرار "مدبولي"، بعودة الأفراح في الأماكن المفتوحة بـ"الحكيم"، قائلة "أن العاملين في هذا المجال اتخرب بيتهم خلال فترة الإغلاق"، مضيفة: "أرى أنه من الصعوبة إقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بالفنادق بدءاً من نوفمبر المقبل، لأن الجو حينها سيكون قارص البرودة على المعازيم، كما تزداد احتمالية سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، ما سيجعل إقامة أي حفل زفاف في مكان مفتوح مخاطرة كبيرة".