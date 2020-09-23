حظك اليوم الأربعاء 23-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يحمل في داخله قلب طفل به الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تستسلم اليوم للحساسية والتشنج.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك أن تنتبه لحماية حقوقك ومصالحك ومن المهم أن تقتصد في كلامك لتأمن اليوم شر الجدال.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.