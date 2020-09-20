حظك اليوم الأحد 20-9-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يعرف بشخصية رومانسية وحالمة، يُغدق على شريك حياته الكثير من الحب والاهتمام بمجرد أن يدخل معه في علاقة عاطفية، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

"القمر" في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح الشجاعة والإقدام، وقد تعيش مغامرة أو تنشغل بتجربة جديدة تسعدك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للانطلاق مع الأحباب وقد تلتقي اليوم ببعض الغرباء أو تتعرف على أشخاص جدد وتعقد صداقات مفيدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.