صور.. محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المعرض السنوي لبيع مستلزمات المدارس الذي نظمته الغرفة التجارية برئاسة المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسعار مُخفضة عن سعر السوق، وذلك بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور.

وأكد "آمنة" على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية وتنظيم دخول المواطنين بدون تكدس والالتزام بارتداء الكمامات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، بشأن التدابير اللازمة لمواجهة "كوفيد 19".

شارك فى المعرض العديد من مصانع الزي المدرسي، ويضم عدد 10 شركات من كبرى شركات الأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والزي المدرسي والشنط والأدوات المكتبية، على أن يتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية، ويستمر المعرض من اليوم وعلى مدار شهر متواصل، بإشراف كامل من الغرفة التجارية بالبحيرة.

وقام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة، مشيرا إلى أنها تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 20% إلى 40%، وتناسبها مع جميع الأذواق ومستويات الدخول لدى المواطنين، كما وجه بتنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير عن كاهل المواطنين.

يأتي المعرض في إطار استعدادات محافظة البحيرة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، وفي إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمحاسب فتحي مرسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، والمهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة.