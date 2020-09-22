"الإفتاء": العقيقة ليست فرض.. سُنة مستحبة تُحصن الطفل

رد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المواطنين حول فرضية العقيقة للمولد، فذكر أن العقيقة ليست فرضا ولكنها سنة مستحبة حسبما ورد عن النبي محمد الذي قال "كل غلام مرهون بعقيقته".

وأضاف ممدوح في بث مباشر على صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن العقيقة تحصن الطفل"، موضحًا أن شروط العقيقة هي نفس شروط الأضحية من حيث مرور عام على الحيوان وأن يكون سليما وبه لحم.

وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أنه يستحب أن تكون عقيقة الطفل الذكر خروفين وإذا تعثر ذلك يمكن اللجوء إلى خروف واحد وأن تكون عقيقة الطفلة خروفا واحدا.