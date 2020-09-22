الري: الفيضان على مصر مبشر هذا العام.. ونستثمره في تحسين نوعية المياه

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر ستستمر في موسم الفيضان حتى شهر أكتوبر المقبل، والفيضان في مصر هذا الموسم مبشر بشكل كبير، وفوق المعدلات المتوسطة، ويتم استخدامه في غسل النهر وتحسين نوعية المياه فيه.

وأضاف "السباعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ما يسمى أراضي طرح النهر، وهي جزء من المجرى المائي للنيل، وهي أراض تعدى بعض المواطنين عليها، والفيضان يأتي عليها، وبالتالي هناك خطورة على المواطنين في تلك المناطق.

وتابع أن هناك حملة إزالة للتعديات في تلك المناطق بشكل كبير، وعلى الرغم من ذلك فإن الوزارة تواصل مناشدتها المواطنين حرصا على حياة المصريين.

وأردف أن فرع رشيد من أكثر الأماكن التي عليها تعديات من المواطنين في أراضي طرح النهر، وهم الأكثر عرضة للخطر في الفترة المقبلة، مشددا على أن هدف الوزارة الرئيسي أن يكون مجرى النهر مستعدا قدر المستطاع لصرف المياه فيه.