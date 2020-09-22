ارتفاع أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 835 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة، وذلك بعد أن شهد خلال الفترة الماضية تذبذب في الاسعار بن الارتفاع والانخفاض، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية 835 جنيهًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 952 و954 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 833 و835 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 714 و716 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 680 جنيهًا.